【アキ・ローゼンタール生誕祭2026 アンコール in ホロアース】 3月13日21時～ 初回ライブ（※以降、4月13日まで3Dアーカイブを上映） 価格：240ホロコイン（※480円相当）～ カバーは、バーチャルライブ「アキ・ローゼンタール生誕祭2026 アンコール in ホロアース」を3月13日に開催した。以降は4月