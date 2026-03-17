16日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した野村弘樹氏と佐伯貴弘氏が、WBC日本代表について言及した。侍ジャパンは2大会連続世界一を目指して戦ったが、1次ラウンドを4勝0敗でプールC・1位で準々決勝に駒を進めるも、準々決勝のベネズエラに敗れ、WBC過去ワーストのベスト8止まりで戦いを終えた。野村氏は「準々決勝で負けたということで当然残念だし、悔しいんですけど、一発勝負の怖さというかね