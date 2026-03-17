第19回恐怖に追いつかれる前に挑戦してしまおう 他誌で申し訳ないが、昔、「週刊朝日」の人気コーナーに『山藤章二の似顔絵塾』というものがあった。毎週、イラストレーターの山藤章二さんが、読者から送られてきた風刺が効いた似顔絵を選んで寸評とともに載せるというコーナー。そのコーナーに僕は何度か載ったことがある。 一部では数百倍の倍率と囁かれていた人気コーナー。学生だった僕は、鼻高々で「週刊朝日