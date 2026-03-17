【モデルプレス＝2026/03/17】女優の豊嶋花とM!LKの山中柔太朗がW主演を務める日本テレビ系火曜プラチナイト枠・ドラマDEEP「黒崎さんの一途な愛がとまらない」（毎週火曜24：24〜）より、クランクアップ写真と第11話の場面写真＆あらすじが公開された。【写真】M!LK山中柔太朗、人気女優とハグで密着◆「黒崎さんの一途な愛がとまらない」クランクアップ写真公開フレックスコミックス累計80万部突破の人気漫画をドラマ化した本作