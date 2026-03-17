ベーシックなコーデに物足りなさを感じたら、季節感を演出できるカラーアイテムを取り入れるのが一つの手かも。今回紹介するのは、一点投入でおしゃれ度アップが狙える【GU（ジーユー）】のボストンバッグ。大人のきれいめスタイルにもすっとなじみそうな春色をコーデに添えて、春のお出かけを楽しんで。 淡色バッグでつくる春の抜け感 【GU】「ボストンバッグ」＜クリーム＞\2