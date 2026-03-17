筆者がラウンジでホステスとして勤務していた時のエピソードです。ある日新規で来店してくださったお客様の席に着かせてもらったのですが、話題は『地元』について。なんと、そのお客様は私と同じ地元出身者でした。同郷ならではの質問を繰り広げられて地元トークを楽しんでいると…… 地元では知らない人がいない人気店だよ