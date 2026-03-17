ウィリアム皇太子が、イギリスの母の日（3月15日）に際し、1997年にパリでの交通事故により亡くなった母ダイアナ元妃を偲んだ。皇太子は1984年にハイグローヴで撮影された写真を公開。花咲く野原で幼いウィリアム王子にダイアナ元妃が笑顔で寄り添う姿が写されている。 【写真】我が子を抱く在りし日のダイアナ元妃今となっては夫の表情にひきこもごも 投稿には「今日も、そして毎日、母を思っています。今日、大切