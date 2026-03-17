千屋小学校最後の卒業生 「最後」の卒業式です。児童数の減少により3月で閉校する岡山県新見市の小学校で17日、卒業式が行われました。 新見市立千屋小学校は全校児童9人。そのうち6年生4人が卒業し、小学校は2025年度で閉校します。5年生以下の5人は春から上市小学校に通います。 （千屋小学校／竹元渉 校長）「皆さんは千屋小学校の最後の卒業生。そのことを誇りに思い、この学校で学んだこと、出会った仲間、そし