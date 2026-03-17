明日18日(水)の花粉の飛散量は、日差しが届く、名古屋、金沢、仙台で、一番ランクが高い『極めて多い』となっています。東京は雲が広がり、にわか雨の所もありますが、それでも『多い』予想です。外出の際は万全な対策をなさって下さい。19日(木)以降も東北〜東海を中心に花粉が大量飛散仙台、金沢は、この先も『極めて多い』または『非常に多い』ランクとなっています。引き続き、対策は万全になさって下さい。名古屋は、連日『極