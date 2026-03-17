◆第７４回阪神大賞典・Ｇ２（３月２２日、阪神競馬場・芝３０００メートル）＝３月１７日、美浦トレセン歴史は繰り返す。前走で３勝クラスへと昇級したレッドバンデ（牡４歳、美浦・大竹正博厩舎、父キズナ）が、昨年のサンライズアースに続く“下克上Ｖ”を狙う。格上挑戦で勝てばグレード制導入以降で史上４頭目の快挙。大竹調教師は「戦ってきた相手がそれなりの成績を出していることを考えれば、変な競馬にはならないと思う