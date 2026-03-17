◆大相撲春場所１０日目（１７日・エディオンアリーナ大阪）横綱・豊昇龍（立浪）は、小結・若元春（荒汐）を寄り倒し、勝ち越し、２敗を守った。過去１５勝４敗ながら、直近４場所で２勝２敗の相手に素早く右を差すと、一気に出て行った。８日目には東前頭４枚目・大栄翔（追手風）に不覚をとったが、前日の西前頭４枚目・隆の勝（湊川）戦は、危なげなく白星。敗戦を引きずらなかった。今場所は大の里（二所ノ関）が休場し、