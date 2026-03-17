高知県香南市香我美町で約11万球のチューリップが見頃を迎え、訪れた人たちを楽しませています。香南市香我美町で開かれている「かがみ花フェスタチューリップまつり」は地元の集落活動センターなどが毎年行っているもので2026年で19回目です。会場には100品種、約11万球のチューリップが植えられていて、2026年は冬場の気温の変化が大きかった影響からか早いものは1月下旬から咲き始め、全体に例年より2