去年8月、酒田市で横断歩道を渡っていた女子中学生をはね過失運転致傷の罪で実刑判決を受けた男の控訴審初公判が17日仙台高裁秋田支部で開かれました。裁判で検察側は控訴棄却を求める一方、弁護側は減刑を求め、即日結審しました。この裁判は去年8月、酒田市亀ヶ崎3丁目の県道で、横断歩道を渡っていた当時14歳の女子生徒を軽乗用車ではねて頭などに大けがをさせたとして、酒田市東泉町4丁目の無職・佐藤幸史被告(62)が過失運転致