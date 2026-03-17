日本サッカー協会と日本財団は１７日、都内で会見を開き、子ども支援事業で連携協定を締結したことを発表した。子どもの自己肯定感の低さや基礎体力の低下、いじめ、不登校児童の増加など課題が指摘される中、子ども未来プロジェクトを立ち上げるもの。両者は協定締結を機に、双方が有する国内外でのネットワークや発信力等のリソースや強みを生かし、活動をさらに加速させ、拡大していくとしている。「心を育む」「体を育む」