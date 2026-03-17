女優の森日菜美（２４）が１７日までにＳＮＳを更新。１６日に迎えたフジテレビ系バラエティー「呼び出し先生タナカ」の最終回のオフショットを公開して話題になっている。自身のインスタグラムに「フジテレビ『呼び出し先生タナカ』最終回でした」と書き出すと、番組のオフショットを公開。森は水色の花束と卒業証書を手に持ったショットを披露した。他にも、ＭＣを務めた「アンガールズ」の田中卓志とアシスタントの「シソン