【新華社西安3月17日】中国中部の秦嶺山脈で14日、連なる山々が春の雪に覆われ、水墨画を思わせる光景が広がった。舞い散る雪と山中に咲くサンシュユの花のコントラストが、秦嶺に美しさを添えた。（記者/都紅剛）