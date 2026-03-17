ファミリーマートが、一般社団法人アニメツーリズム協会に小売・流通業として初めて加盟した。アニメ作品の舞台を巡る“聖地巡礼”と連携し、全国の店舗を拠点化する取り組みを開始。その第1弾として、東京・池袋を舞台としたアニメ『デュラララ!!』のラッピング店舗を展開する。【写真】アニメ2期OPに登場したあの店舗が『デュラララ!!』仕様にジャック!?同社は2026年9月に創立45周年を迎えるにあたり、「いちばんチャレンジ