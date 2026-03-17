女性初のゲストは立憲民主党の辻元清美参議院議員。福田客員編集長とは地元が大阪府高槻市で一緒ということもあり、終始打ち解けた雰囲気での対談となった。 辻元議員の原点であるピースボートの創設から、国会議員になったいきさつなど半生を振り返った。リベラルの急先鋒と見られることについて、高市早苗首相にエールを送ったわけ、さらに2月の衆院選の敗因についても赤裸々に語り尽くした。全3回でお送りす