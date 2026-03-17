モバイルゲーム「パワフルプロ野球 栄冠ナイン クロスロード」の公式?が更新されました。【映像】パワプロ 栄冠クロスの公式X「【重要】サービス終了のお知らせこの度『パワフルプロ野球 栄冠ナイン クロスロード』 は、2026年3月17日（火）12:59をもちまして、サービスを終了いたしました。長きに渡り多くのお客様にご愛顧いただきましたことを心より御礼申し上げます」（『ABEMA NEWS』より）