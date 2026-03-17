2児の母親で吉本新喜劇の山田花子（51）が17日、ブログを更新。次男の歯の治療で一緒に病院に行ったことを報告した。この日は休日で次男“ロナウドちゃん”と口腔外科に行ったと説明。次男は過剰歯という、前歯の歯茎の奥にいらない歯が2本あり、「矯正するのに邪魔になるので抜くことになりました」と明かした。そのうちの1本がかなり奥にはえていることもあり、何本も麻酔の注射を受けたため「泣いて可哀想でした…」と母