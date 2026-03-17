意思に反して大きな声が出てしまう「トゥレット症」と闘う配達員の男性が、デリバリー専門店をオープンしました。 【写真を見る】15秒に1回大きな声が出る“トゥレット症”のウーバー配達員 デリバリー専門店｢あいよキッチン｣オープン 看板メニューは油そば 名古屋 名古屋市中区に住む、ウーバー配達員の𥔎松怜音（あべまつ・れおん）さん31歳は、小学生の頃から