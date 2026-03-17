CUTIE STREETが、新曲「ナイスだね」を3月25日にリリース。あわせて、同日に公開されるMVのティザー映像を公開した。 （関連：【映像あり】CUTIE STREET、ロッテの新ブランド『アジアに恋して』タイアップ曲「ナイスだね」MVティザー映像） 今回CUTIE STREETは、『アジア』をコンセプトにしたロッテの新ブランド『アジアに恋して』のCMキャラクターに決定。同ブランドのCMにタイアップ楽曲として「