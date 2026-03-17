ドン・キホーテは、サウンドデザイナーの沖田純之介が音質を監修した耳掛け型の完全ワイヤレスオープンイヤーイヤホン『tunewave（チューンウェーブ）』を3月17日より全国のドン・キホーテ系列店舗にて順次発売することを発表した。 【画像あり】ブラックとホワイトの2種類をチェック 『tunewave』は、“イヤホン難聴”リスクに配慮した耳掛け型のオープンイヤーイヤ