瀬戸内市の備前長船刀剣博物館の一部が、今月（3月）20日に、リニューアルオープンします。刀剣をより身近に感じられる仕掛けもお目見えしていて、メディア向けの内覧会が開かれました。 【写真を見る】備前長船刀剣博物館が3月20日にリニューアルオープン国宝「山鳥毛」が期間限定で入場制限なしで公開へ【岡山】 きらびやかに輝く刃文。 約40口の刀剣が並ぶ、瀬戸内市の備前長船刀剣博物館です。