プレミアリーグ第30節のエヴァートン戦でアーセナルのマックス・ダウマンが与えたインパクトは大きかった。試合を決めただけでなくプレミアリーグ最年少ゴールという記録も生み、プレミアのレジェンドたちも驚きを口にした。まだ16歳のダウマンだが、彼の成長は将来的なチーム編成に大きな影響を与える可能性がある。元マンチェスター・ユナイテッドのリオ・ファーディナンド氏は、自らのYouTubeチャンネルで、キャプテンのマルテ