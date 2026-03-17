東日本大震災から15年。石巻で生まれた家具ブランド「石巻工房（ISHINOMAKI LABORATORY）」の歩みをたどる展覧会「15 Years After 石巻工房の歩みと15の家具」が、東京・西麻布のKarimoku Commons Tokyoで開催されています。photo by ©FASHION HEADLINE本展では、石巻を起点に広がってきたものづくりの思想と、その歩みを象徴する15点の家具を紹介。あわせて、石巻でまちづくりを支える人々のインタビュー映像を通して、地域