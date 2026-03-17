1971年製造イスラエル国防軍は2026年3月7日、イランの首都、テヘランのメフラバード国際空港に駐機中の16機の航空機を撃破したと公式SNSで投稿しました。複数の海外メディアが、この攻撃でボーイング747-100をベースとしたイラン空軍の「KC-747」が爆破されたと報じ、大炎上する機体の映像が拡散されています。【動画】えっ…これが「大炎上する“世界最後のジャンボ機”」衝撃シーンです各社の報道によると、今回破壊されたKC