試合には敗れたものの、大一番で放った3ランは森下の大きな財産になりそうだ(C)Getty Images手応えと悔しさが交錯する投稿だ。3月16日、野球日本代表「侍ジャパン」の森下翔太（阪神）は、公式インスタグラムを更新。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝の本塁打映像を公開し、「World Baseball Classic 最高の瞬間でした！この瞬間は忘れません」などと現在の心境を明かしている。【写真】「この瞬間は忘れま