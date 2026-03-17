◆ファーム・リーグ巨人２―４中日（１７日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の育成４位・河野優作投手（２２）＝愛知学院大＝が、公式戦初登板で１回無失点の好投を披露した。６回から２番手で登板。先頭の森駿を右飛、福元を中飛、土田に投手強襲安打を許したが、その後の二盗を捕手・山瀬が阻止し、結果的に３人で抑えた。「先頭にもいいカウントからボールが続いたし、あそこはスライダーで三振を取らないといけない