コンプライアンス違反が問題となり昨年１月２７日から芸能活動を自粛しているフリーアナウンサーの生島ヒロシ（７５）が、文化放送の新番組「生島ヒロシの日曜９時ですよ〜」（４月５日スタート、日曜・前９時）で復帰することが１７日、発表された。生島が同局でレギュラー番組を持つのは初めて。田中博之社長はこの日、定例会見で「ＴＢＳラジオ時代のご実績がある。きちんとリスナーと向き合って、番組がうまく進行されてい