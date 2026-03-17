ことしの箱根駅伝で3連覇を達成した青山学院大学が球磨郡水上村での合宿に入りました。 水上村役場を訪れた青山学院大学の選手など約60人。青学の原晋監督が水上村の地方創生推進アドバイザーを務めている縁もあり、おととしから村で合宿をしています。歓迎式では、中嶽弘継村長が選手たちを激励した後、中村海斗新キャプテンが箱根駅伝4連覇への決意を述べました。■青山学院大学・中村海斗主将「『泥臭く 粘り強く』を