◆大相撲春場所１０日目（１７日・エディオンアリーナ大阪）関脇・霧島（音羽山）は、西前頭４枚目・隆の勝（湊川）を引き落とし、１敗で首位を堅持した。過去５勝１４敗と苦手の相手に、鋭い当たりから、相手のいなしを残り、出てくるところを、かわした。前日も東前頭４枚目・大栄翔（追手風）の強い当たりを止めて、突き落とし。安定した立ち合いで白星を重ねている。先場所は関脇で１１勝４敗。大関復帰に１つでも多く勝ち