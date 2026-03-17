知人女性にわいせつな行為をしたとして、不同意わいせつの疑いで警視庁に書類送検された警察庁の元キャリア警察官の30代男性について、東京地検はきょう（17日）付で不起訴処分としました。東京地検は不起訴の理由を明らかにしていません。