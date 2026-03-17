記者会見する大阪市の横山英幸市長＝17日午後、市役所大阪市の繁華街の路上で地下に敷設された管が隆起した問題で、市は17日、現場付近の国道423号（新御堂筋）の地上道路の交通規制を午後3時から一部解除した。管周辺の地盤を固める作業が終わり、安全性が確認されたため。車線を減らす規制は続ける。周辺の道路は11日から通行止めとなり、現場の上を通る高架道路のみ13日に規制が解除されていた。市は全面解除に向け、地表に