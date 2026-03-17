◆大相撲春場所１０日目（１７日・エディオンアリーナ大阪）大関・安青錦（安治川）は、東前頭３枚目・平戸海（境川）を上手投げ、５勝５敗の五分とした。押しこまれたが右下手を取り、こらえると、左上手から豪快に投げた。６日目から３連敗するなど綱取りの場所で思わぬ苦戦となったが、前日は安青錦本来の相撲を見せた。今場所好調の関脇・高安（田子ノ浦）に低い姿勢を崩さず攻めきり、押し出した。前日、この日と今場所初