コロナ禍を契機にテレワークが浸透、職場の多様性が増し、デジタルツールでのコミュニケーションも増加するなど、この数年間で大きく変化した職場環境だが、ある精神的負荷の存在を電通総研が発表している。同社が昨年12月に行った調査(「電通総研コンパス vol.16 デジタルコミュニケーションと感情労働に関する意識調査」予備調査70,000/本調査3000サンプル)からは、本心とは異なる感情を装いながら仕事に対応する(感情労働)人が7