年度末は何かと予定が立て込んでおり、スケジュール通りにタスクを片付けられなかった経験のある人は少なくないでしょう。 その中でも各種控除の申請に必要な確定申告は、期日を意識するあまりつい慌ててしまいがちです。実は還付手続きでは、確定申告の期日を過ぎてしまった場合でも申告が可能なケースがあります。 本記事では、特に子育て世帯における申告のポイントについて解説します。 還付手