【漫画】本編を読むオリジナル連載『苦手なコーヒーをわかりたい』は、“非コーヒー飲者”である著者・おけべち氏（＠okbechi）が、あえて苦手なコーヒーを趣味に掲げ、その魅力を模索していくコミックエッセイだ。ひと口に「コーヒー」といっても、その楽しみ方はじつにさまざま。飲むことだけにとどまらない著者ならではの向き合い方には、思わず感心させられるときがある。カフェで購入した豆を使ってコーヒーと牛乳が二層