箱根の森の中に隠れた、別荘のような安らぎホテル 箱根湯本駅からバスまたはタクシーで約30分の場所にある「箱根 ひばり乃（はこね ひばりの）」は、2025年10月にオープンしたばかりの宿。「箱根ガラスの森美術館」や「箱根ラリック美術館」などの観光地が徒歩圏内にありながら、自然に囲まれた静かなエリアにたたずんでいます。「箱根 ひばり乃」では、旅館とホテルを融合し、食体験を堪能できる独自のオーベルジュスタイルを提案