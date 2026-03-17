味はもちろんパッケージやフォルムにまでこだわった、かわいいおみやげが鎌倉には充実しています。洋スイーツから和菓子、ご当地ワインまで盛りだくさん。どれを手にとっても、もらってうれしい鎌倉メイドです。ロミ・ユニ コンフィチュールの「サブレ・エ・コンフィチュール」鎌倉には、手作りジャムを販売するショップがたくさんあります。そのなかでも特に高い人気を誇っているのが、菓子研究家・いがらしろみさんがプロデュー