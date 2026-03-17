5人体制へと再編されたZEROBASEONE（ゼロベースワン）が、5月に帰ってくる。3月17日、韓国メディア『ジョイニュース24』は、ZEROBASEONEが5月のカムバックを目標に新譜の準備を進めていると報じた。【写真】ZEROBASEONE、9人体制最後の言葉ZEROBASEONEは、3月をもってジャン・ハオ、リッキー、キム・ギュビン、ハン・ユジンの4人がグループを離れ、元の所属事務所へと戻る。今後はソン・ハンビン、キム・ジウン、ソク・マシュー、