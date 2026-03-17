BTSが、4年ぶりに“完全体”でアメリカのステージに立つ。3月16日（以下、現地時間）、米音楽メディア「ローリングストーン」の報道によると、BTSは3月23日に米ニューヨークでスペシャルイベント「Spotify×BTS：SWIMSIDE」を開催する。【写真】BTS、最新の完全体写真今回のイベントは、BTSの5thフルアルバム『ARIRANG』のリリースを記念して行われるもので、彼らは2022年4月にラスベガスで開催された「BTS PERMISSION TO DANCE ON