ボーイズグループ ALPHA DRIVE ONE（ALD1）が、日本のコンビニに出没し話題となっている。3月17日、ALPHA DRIVE ONEの公式Iインスタグラムが更新され、「Oops… bought too much」というコメントと共に数枚の写真が投稿された。【写真】「イケメン集団が…」ALD1、日本のコンビニに出没！公開された写真には、日本のコンビニを訪れたメンバーたちの姿が収められている。それぞれ思い思いに商品を手に取り、日本での買い物を満喫し