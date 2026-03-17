東三河地方の水がめ・愛知県新城市の宇連ダムで17日午後、貯水率が「0％」になりました。豊川用水の水源・新城市の宇連ダムでは深刻な水不足が続いていて、管理する水資源機構によりますと、午後3時半に貯水率が0％になりました。水資源機構は17日から、普段は使わないダムの底に溜まった水をポンプでくみ上げるなどして対応していますが、くみ上げが続けば10日ほどで無くなるということです。豊川用水総合管理所の副所長：