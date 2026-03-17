【一番くじ 僕のヒーローアカデミア -紡がれる想い-【2次受注】】 予約期間：3月17日17時～3月26日23時59分 12月 発送予定 価格：1回790円 BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ 僕のヒーローアカデミア -紡がれる想い-」の2次受注分を3月17日17時より一番くじONLINEにて受付を開始する。価格は1回790円。 本製品