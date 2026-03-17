「令和の米騒動」で高騰したコメの値段がいま、値下がり傾向にあります。消費者にとってはうれしい知らせですが、売り手の米穀店は苦境に立たされています。■平山翼記者「こちらのスーパーマーケットではコメ売り場を先月レジの横に移動させましたずらりと並べられているのは5キロ3000円台のコメほかにも3000円台のコメが確認できます」福岡市中央区のスーパーマーケットでは17日、コ