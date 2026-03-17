ロンドン、ベイズウォーターのクイーンズウェイに位置し、かつてはホワイトリーズ百貨店として親しまれていたアイコニックな場所に、このたび英国初進出となるシックスセンシズ ロンドンが開業する運びとなった。【画像】歴史的建築「ザ・ホワイトリー」にて開業した、英国初進出となるシックスセンシズ ロンドン（写真21点）ハイド・パークの静けさとノッティングヒルの彩りからほど近い立地に109室の客室とスイートと14戸のレジ