ノルウェー・オスロで開催されたワールドカップ男子スキージャンプラージヒル。山形市役所職員の内藤智文選手が悲願の初優勝を果たしました。苦節を経た、異色の“公務員ジャンパー”、内藤選手本人に喜びの声を聞きました。現地時間の15日、ノルウェー・オスロで開催されたワールドカップ男子スキージャンプ第26戦、ラージヒル。山形市在住で山形市役所職員の内藤智文選手