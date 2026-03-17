１７日の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３４．５２ポイント（０．１３％）高の２５８６８．５４ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１０．４１ポイント（０．１２％）高の８８２６．７３ポイントと小幅に続伸した。売買代金は２６８２億５８８０万香港ドル（約５兆４４８３億円）となっている（１６日は２６４４億５３４０万香港ドル）。原油供給不安の後退が相