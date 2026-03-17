浙江省中医院で中医薬を体験するナミビア人患者。（資料写真、杭州＝新華社配信）【新華社杭州3月17日】中国の外国人に対する入境政策が徐々に整備され、利便性も向上するにつれ、病院での健診や治療を目的にやって来る外国人が見られるようになった。健康診断や歯科受診、中医（中国伝統医学）理学療法が静かなブームで、三級甲等医院（国内最高レベルの医療機関）が外国人の「人気スポット」となっている。「世界のスーパー